E-SPORT – La folle ascension d’Acend, premiers grands champions de «Valorant»

Une véritable épopée

Dans un BO5 sous haute tension, les deux équipes se sont rendues coup pour coup avant qu’Acend ne trouve la faille sur Split, porté par la précision dévastatrice du Polonais Zeek. À l’heure de soulever le trophée, l’émotion était à la hauteur de l’exploit chez les joueurs, Acend ayant débuté le tournoi par une défaite puis un improbable remake contre Vivo Keyd. Vainqueurs du groupe A, ils étaient ensuite venus à bout de la Team Liquid et de la Team Secret en play-off, avant de se retrouver face aux grands favoris lors de l’ultime match. «Nous avons perdu, mais nous nous sommes relevés, et plus personne n’a pu nous ­arrêter», a résumé l’Ukrainien Kiles, aux anges.