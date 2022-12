Conseil fédéral: La folle élection d’Élisabeth Baume-Schneider

Cette 123e voix, ils l’ont grattée partout, dans tous les groupes, et ils l’ont eue. Qu’est-ce qui a fait la différence? «C’est le monde paysan, répond spontanément Jean-Paul Gschwind, elle a montré qu’elle avait les pieds sur terre. Nous avons fait aussi une bonne campagne dans la discrétion. Et elle a surtout un punch extraordinaire!»

Un premier tour prometteur

Une progression constante

Au deuxième tour, les voix de ces protestataires se sont reportées majoritairement en faveur d’Eva Herzog, mais également sur la Jurassienne, qui progressait à 112 voix, tandis que la première atteignait 105 et que 28 parlementaires continuaient à voter pour Daniel Jositsch. Entre le deuxième et le troisième tour, le suspense était total. Il ne manquait que 11 voix à Élisabeth Baume-Schneider. Si le report de voix des mécontents se poursuivait de la même manière, elle en obtiendrait 124 au troisième tour, selon les calculs du socialiste valaisan Emmanuel Amoos (PS/VS)

La personnalité qui fait la différence

À une voix près, il n’avait pas tort. C’est arrivé avec 123 voix, laissant sa concurrente à 7 voix derrière elle. Pour Benjamin Roduit (C/VS), ce qui a fait la différence pour la Jurassienne: «C’est la présence de Jositsch en regardant le report des voix entre les tours. Mais plus profondément, c’est sa personnalité, son entregent et l’empathie qu’elle dégage qui l’ont emporté». Un avis que partage la fribourgeoise Valérie Piller Carrard (PS/FR): «Son caractère l’a démarquée de sa concurrente. Comme avec Albert Rösti, ce sont deux personnes qui se montrent ouvertes et proches de la population qui ont été choisies. J’en suis très heureuse».

«L’amitié jurassienne au Conseil fédéral»

Émue et fébrile, Élisabeth Baume Schneider est montée à la tribune pour un discours empreint d’émotion, exprimant son «profond respect et sa gratitude» envers l’Assemblée fédérale. «J’apporte l’amitié jurassienne au Conseil fédéral» a-t-elle dit pour son jeune canton, qui accède pour la première fois au Gouvernement helvétique. Elle a remercié ses proches, ses soutiens et évoqué sa tâche future avec «tendresse et amour». Pour sûr que les parlementaires ont fait cette fois le choix du cœur. Pour une petite voix il est vrai.