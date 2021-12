Football - La folle histoire de Sturridge et de son chien volé

Après avoir récupéré « Lucci » et , au vu des circonstances douteuses, Sturridge avait décidé de ne pas verser à « Killa Fame » la somme promise. Ce dernier avait alors décidé de porter plainte contre l’ancien international anglais et a finalement obtenu gain de cause au tribunal de Los Angeles.

« J ’ espère qu ’ il va payer et ne pas faire appel, a déclaré le rappeur à l ’ agence de presse anglaise PA. Je suis excité, je me bats dans cette affaire depuis plus d ’ un an. Je n ’ arrive pas à croire que c ’ est terminé. Quand nous avons trouvé le chien, je pensais que ma vie allait devenir meilleure. »