Vaud - La folle saga du chien que se disputent deux femmes

C’est la folle histoire d’un chien séquestré depuis plus d’un an à la Société protectrice des animaux (SPA) car deux femmes s’en disent propriétaire. Lola* affirme ainsi que son ex-voisine le lui a volé fin 2020. La justice vaudoise vient de lui donner raison: le 7 février, elle a ordonné que le golden retriever lui soit rendu, jugeant qu’il ne faisait aucun doute qu’il s’agisse de Joy, et non de Bella, comme le prétend la mise en cause.