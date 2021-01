Cette année, Pâques est arrivé avec un peu d’avance sur le Haut-Plateau. La victoire de Lara Gut-Behrami en super-G avait tout d’une résurrection dimanche, tant elle semblait souffrir le martyre la veille après sa 2e place en descente. «J’étais bloquée au niveau du dos et du bassin, a-t-elle expliqué dans la foulée de son 28e succès. J’ai l’impression d’être un vieux balai! Grâce aux physios, la douleur a diminué et, sur les skis, j’ai réussi à me libérer.»