Existe-t-il en 2020 sur la planète football un vainqueur plus miraculeux que le Milan AC? On a un peu cherché avant de se rendre à l’évidence: Stefano Pioli aurait bon goût d’aller décrasser vendredi matin sous la voûte du Duomo, histoire de remercier la Madonna. Comment en effet ne pas reconnaître la force de l’irrationnel dans le scénario fou de la qualification milanaise, jeudi soir, sur la pelouse de Rio Ave. Jugez plutôt. Les Rossoneri ont eu besoin de vingt-quatre tirs au but – vingt-quatre! – pour voir la phase de groupe de l’Europa League. Sur le lot, ils ont écarté trois «tirs de match», été sauvés trois fois par les montants, maudit puis béni leur gardien et finalement fêté leur miracle après une deuxième réussite de Simon Kjær. Complètement fou.