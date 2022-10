Hockey sur glace: La folle soirée de Roman Josi à Berne en images

Roman Josi seul au milieu de la glace bernoise, acclamé et ovationné par les plus de 17’000 spectateurs présents lundi à la PostFinance-Arena. L’image est saisissante, le moment comme suspendu dans le temps. La communion entre le plus grand joueur suisse de tous les temps et le public qui l’a vu grandir dans les catégories juniors puis débuter chez les professionnels constitue le clou d’une soirée magique.