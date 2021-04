États-Unis : La folle virée shopping d’une gamine de 10 ans

Une jeune fille a volé la voiture et les cartes de crédit de sa mère et n’a pas donné de nouvelles pendant 27 heures. Son épopée s’est miraculeusement bien terminée, mercredi matin.

Une maman de Fridley (Minnesota) se remet gentiment de ses émotions après avoir enduré 27 heures longues heures d’angoisse. Mardi matin, Jocelyn Whitfield a alerté la police après s’être rendu compte que sa voiture, ses cartes de crédit et sa fille de 10 ans avaient disparu. Les autorités ont immédiatement déployé les grands moyens et diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. En fait, la jeune Ava s’était renseignée sur YouTube sur la manière de conduire une voiture automatique et s’était lancée dans une folle virée shopping, raconte CBS.

Lors de son périple, l’écolière a traversé plusieurs communes, conduisant prudemment. Ava a finalement pu être localisée au moment où elle a utilisé une carte de crédit de sa maman pour payer ses achats. La jeune fille a été raccompagnée chez elle, mais n’a jamais expliqué à sa mère pourquoi elle avait agi de la sorte. «Elle n’a pas non plus parlé à la police. Alors la prochaine étape est évidemment de lui apporter une aide professionnelle et de continuer à la soutenir avec amour», explique Jocelyn.

La voiture présentait quelques entailles, rayures et bosses, mais Ava était en bonne santé au moment où la police l’a localisée, tôt mercredi matin. À l’intérieur du véhicule, les autorités ont retrouvé de la nourriture, des habits et du vernis à ongles, notamment. «Nous sommes heureux de la savoir à la maison après cette folle aventure», a réagi le lieutenant Nick Knaeble, qui a remercié les quelques témoins ayant fourni de précieuses indications aux autorités. Jocelyn, elle, a bien du mal à se remettre de ses émotions: «Je suis traumatisée, bouleversée et toujours un peu sous le choc.»