CRISE A LA MUNICIPALITE DE NYON (VD) : La fonctionnaire lanceuse d’alerte a été licenciée

Énième rebondissement dans la crise qui agite depuis plus d’une année l’administration nyonnaise. La secrétaire municipale adjointe, qui avait dénoncé le comportement de son supérieur, a été renvoyée fin septembre.

La secrétaire municipale adjointe de la Ville de Nyon est sous le coup d’une procédure de licenciement. C’est elle, avec cinq autres cadres de l’administration nyonnaise, qui avait accusé en été 2021 son chef, le secrétaire municipal, de harcèlement moral et de mobbing. Le rapport d'un expert indépendant avait reconnu des propos potentiellement «blessants, dénigrants, humiliants» de la part du secrétaire municipal et conclut qu'il avait violé ses devoirs de fonction. Il avait alors écopé d’un blâme et d’une menace de révocation. Il est aujourd’hui toujours en poste. La municipale Elise Buckle qui avait dénoncé les faits à l’ensemble de l’Exécutif avait été mise à pied pour violation du secret de fonction en février dernier. Elle est toujours suspendue de ses fonctions à ce jour.