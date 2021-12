Martigny (VS) – La Fondation Barry accueille cinq bébés Saint-Bernard

À propos de la Fondation

Après sa création en 2005, la Fondation Barry a repris des mains des chanoines le chenil des célèbres Saint-Bernard du col éponyme. Elle est, depuis, propriétaire du plus grand et du plus ancien élevage au monde du chien national suisse. Cette organisation à but non lucratif s’investit pour la pérennité du célèbre et légendaire chien de l’Hospice du Grand-St-Bernard, chien national suisse. Environ 30 Saint-Bernard vivent en permanence à la Fondation Barry et une vingtaine de chiots naissent en moyenne chaque année au chenil.