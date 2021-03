Valais : La Fondation Barry accueille cinq nouveaux chiots

Trois femelles et deux mâles ont vu le jour le 22 février à Martigny. Ils sont tous en bonne santé, précise l’organisation à but non lucratif.

Cinq chiots Saint-Bernard ont vu le jour le 22 février à la Fondation Barry, à Martigny. DR

Même pas un mois après la naissance de trois chiots fin janvier, cinq autres Saint-Bernard ont vu le jour à la Fondation Barry, à Martigny, le 22 février dernier. «Ils sont tous en bonne santé», précise l’organisation à but non lucratif dans un communiqué.

Ces trois femelles et deux mâles sont la première portée de la chienne «Helvi au Moulin de Tallans» , bientôt 3 ans, qui a passé avec succès le test d’aptitude à l’élevage à l’automne dernier. Le père des chiots, « V ’ Barry du Grand St. Bernard » , 3 ans et demi, est issu du propre élevage de la fondation.

L es petites boules de poils n ’ ont pas encore de nom, mais porteront respectivement des noms débutant avec la lettre «H» , annonce la Fondation Barry . Dès l ’ âge de six semaines, vers le 5 avril 2021, il sera possible de voir les chiots à Barryland , à Martigny.

Fondée en 2005, la Fondation Barry a repris de l’ordre religieux des chanoines du Grand-St-Bernard le chenil des célèbres chiens éponymes. Depuis lors, la fondation est propriétaire du plus vieil (plus de 300 ans) et important élevage au monde du chien national suisse.