Afrique du Sud : Le camp de Jacob Zuma rejette sa condamnation à la prison

L’ancien chef d’État sud-africain, 79 ans, a été condamné mardi par la plus haute juridiction du pays à 15 mois ferme, pour outrage à la justice.

L’ancien chef d’État, 79 ans, qui au lendemain de sa condamnation s’est montré tout sourire, en costume, sur des photos postées sur Twitter, a été condamné par la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, à 15 mois ferme, dans une décision qui ne peut pas faire l’objet d’un appel. En 24 heures, la nouvelle a déjà suscité des appels sur les réseaux sociaux, les plus fervents soutiens au leader charismatique et volontiers provocateur, se mettant en route vers sa résidence de Nkandla, dans la campagne zouloue (est).