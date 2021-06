Lausanne : La Fondation du Béjart Ballet veut un audit en profondeur

Après l’audit interne qui a révélé de graves dysfonctionnements au sein de la prestigieuse école de danse, coupant ses deux têtes, la Fondation diligence un audit «global».

Cet audit portera sur l’ensemble du périmètre de la Fondation Béjart Ballet Lausanne – la compagnie et l’école – et examinera «les questions de santé et sécurité au travail, de climat général de travail et d’encadrement», a précisé le communiqué.