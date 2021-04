Écologie : La Fondation Ikea promet un milliard d’euros pour le climat

La Fondation Ikea s’engage en faveur du climat en promettant un milliard d’euros destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

«L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi rapidement que possible», a déclaré à l’AFP Per Heggenes, directeur général de la fondation. «Si vous réduisez d’une tonne les émissions de gaz à effet de serre cette année, c’est beaucoup plus efficace que si vous le faites dans cinq ans», a ajouté Per Heggenes.