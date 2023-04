Genève: La fondation privée Pôle Autisme dans la tourmente

Une crise secoue la fondation privée Pôle Autisme. Selon des psychologues qui y travaillent, la direction a voulu leur faire signer un document affirmant qu’ils avaient passé 30% de leur temps en formation, pour laquelle ils renonçaient à toute rémunération. Et ce, dans le contexte d’un contrôle de l’Office de l’inspection du travail en lien avec le salaire minimum légal, révèle la «Tribune de Genève». Mais les griefs vont plus loin. Des membres du personnel dénoncent aussi des «manipulations» affectives de la direction, des conditions de travail «toxiques», des heures supplémentaires non payées, des «atteintes à la personnalité», des «menaces» et des «pressions», ainsi que des remarques «à caractère sexuel et/ou sexiste».