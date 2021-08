Protection - La fondation Weber s’oppose à l’exportation de 42 éléphants

La Fondation Franz Weber (FFW) lutte depuis 40 ans pour protéger les éléphants d’Afrique. Dans un communiqué diffusé vendredi, elle dénonce: «Ces captures et ces exportations risquent de mettre en danger certaines des populations d’éléphants. Elles ne bénéficieront vraisemblablement pas aux communautés locales et violent les obligations internationales de ce pays».

170 éléphants au total

Des pratiques intolérables au XXIe siècle

Sur le principe, pour la présidente de la fondation, Vera Weber, ces pratiques sont aujourd’hui aussi désuètes qu’inacceptables: «L’exportation d’éléphants hors de leur habitat naturel est cruelle, implique des taux de mortalité élevés et perturbe les populations d’éléphants sauvages. Ces pratiques impliquent souvent, pour ces animaux, une triste vie en captivité. Elles ne sont plus tolérables au XXIe siècle».

En agissant ainsi, la Namibie ne respecterait pas non plus la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui lui interdit d’exporter des éléphants d’Afrique, sauf «dans le cas de programmes de conservation dans l’aire de répartition de l’espèce». Cependant, il semble que la Namibie ne soit pas trop regardante, puisqu’en 2012 et 2013, elle avait déjà exporté 24 spécimens au Mexique et à Cuba.