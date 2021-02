Cofondée en 1999 par le célèbre aventurier et psychiatre vaudois Bertrand Piccard et son complice aéronaute Brian Jones, la Fondation Winds of Hope est active financièrement dans l’aide aux enfants victimes de guerre ou de maladie comme le noma. Pourtant, cette noble mission n’a pas dissuadé une employée de voler de l’argent à cette association à but non lucratif. Engagée en juin 2018, cette secrétaire à temps partiel a ensuite été licenciée en août 2019 et condamnée à la fin de l’année passée.