Etats-Unis – La fondatrice de la start-up Theranos condamnée pour fraude en Californie

États-Unis : La fondatrice de la start-up Theranos condamnée pour fraude en Californie

Elizabeth Holmes, ancienne star de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up Theranos, a été condamnée lundi pour fraude par un tribunal de Californie. Après plus de trois mois de procès et 50 heures de délibérations, le jury du tribunal de San José l’a reconnue coupable d’escroquerie envers des investisseurs mais l’a acquittée de certains chefs d’accusation et n’a pu se mettre d’accord sur d’autres faits qui lui étaient reprochés.