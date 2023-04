Etats-Unis: La fondatrice de Theranos devra aller en prison d’ici la fin du mois

Getty Images via AFP

Elizabeth Holmes, l’ex-star de la Silicon Valley condamnée à plus de 11 ans de prison pour fraude, devra bien commencer sa sentence le 27 avril, vingt ans après avoir fondé sa start-up Theranos. Un juge a rejeté mardi sa demande de rester en liberté en attendant son appel, estimant qu’elle avait peu de chance de réussir à obtenir un verdict radicalement différent.

En janvier 2022, au terme d’un procès de quatre mois, les jurés avaient déterminé qu’elle avait «menti et triché» pour lever des fonds, selon les mots d’un procureur. Theranos promettait des diagnostics plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels, grâce à des méthodes présentées comme révolutionnaires, permettant des tests multiples avec une toute petite quantité de sang.