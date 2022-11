Theranos : La fondatrice Elizabeth Holmes condamnée à 11 ans de prison

Intention de faire appel

Semblant nerveuse à son arrivée au tribunal de San Jose, en Californie, l’ancienne dirigeante de 38 ans était accompagnée de ses parents et de son partenaire. Le parquet avait requis quinze ans de prison et voulait qu’elle restitue 800 millions de dollars à ses victimes. La défense avait plaidé pour une peine maximale d’un an et demi. Son avocat a indiqué vendredi qu’elle ferait appel.