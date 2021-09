Suisse - La fondue dans les télécabines menacée à cause d’une norme anti-incendie

Des bougies, un peu de Fendant, une bonne fondue. Cerise sur le gâteau: une vue imprenable sur les montagnes. Dans diverses stations de ski, telles que Zermatt (VS) ou Grindelwald (BE), il est possible de déguster ce plat typiquement suisse confortablement installé dans une télécabine. Or tout cela pourrait bientôt appartenir au passé, révèle le «Walliser Bote». En cause: une norme européenne de protection incendie. Si la prescription en question remonte à 2019, elle n’avait pour l’heure pas encore été appliquée en Suisse. Selon le journal haut-valaisan, l’office fédéral des transports (OFT) vient tout juste de s’activer en la matière.