Bonnes Adresses – La fondue n’a jamais été aussi aérienne que sur un rooftop

Bien malin qui devine l’existence du Chalet des Étoiles. En marchant dans les rues de Genève, il est quasi impossible de repérer ce lieu confidentiel perché sur le toit du Four Seasons Hôtel des Bergues. La vue sur la Rade est exceptionnelle. Jusqu’au 19 décembre, le cinq-étoiles accueille un nouveau pop-up en lieu et place de son restaurant Izumi. Le décor rustique est composé de planches en bois, de peaux lainées, de sapins et de guirlandes lumineuses. Le lieu est féerique.

Le Chalet des Étoiles, à Genève. Four Seasons Hôtel des Bergues

L’établissement éphémère sert de la fondue (48 francs par personne), qui peut même être pimpée avec de la truffe – noire (+35fr.) ou blanche (+65fr) – et du champagne (+35fr). L’exclusivité et le service de haut standing ont un coût certain. Les amateurs de raclette ne sont pas en reste puisqu’il y en a aussi une qui provient du canton… d’Obwald! N’en déplaise aux Valaisans.

L’intérieur du Chalet des Étoiles Four Seasons Hôtel des Bergues

Lausanne

L’Après Sky à Lausanne. Hôtel Royal Savoy

Le SkyLounge du Royal Savoy offre l’une des plus belles vues sur le Léman. Jusqu’en janvier, le restaurant se transforme en pop-up nommé l’Après Sky. La fondue est servie à l’intérieur d’une structure en verre ou en plein air. Le décor alpin qui nous transporte instantanément de Lausanne à une station de ski. La moitié-moitié (29 francs par personnes, 45 francs avec de la truffe) est accompagnée de vin chaud et de cocktails aux saveurs régressives: le Jardin de mémé associe notamment la chartreuse et la liqueur de fleur de sureau alors que le Speculos Expresso Martini marie vodka infusée à l’orange, liqueur de café et sirop spéculos.

Berne

Le Tubbo, à Berne Schweizerhof Bern & Spa

Déguster le plat national suisse en admirant la coupole du Palais fédéral. Telle est l’expérience helvétiquissime proposée (jusqu’à fin février) par le bien nommé Schweizerhof au Tubbo, son pop-up design posé sur le toit. L’établissement peut accueillir jusqu’à 20 convives. Le prix est à la hauteur de l’exclusivité: 58 francs par personne. L’adresse bernoise se distingue en proposant aussi une fondue chinoise (68 francs) et une variante végétarienne (49 francs).

Le Tubbo peut être privatisé. Schweizerhof Bern & Spa

Si suisses, le caquelon et le Palais fédéral. Schweizerhof Bern & Spa

Genève

Les télécabines de la Terrasse Alpine viennent de Gstaad (BE). Beau-Rivage Genève

La Terrasse Alpine n’est pas, à proprement parler, sur le toit du Beau-Rivage, mais au premier étage de l’immeuble. Toutefois ses télécabines rapportées de Gstaad nous transportent au sommet. Pour sa troisième édition, le pop-up (jusqu’au 27 février) propose toujours la même offre culinaire: le menu Gstaad (à partir de 79 francs par personne) comprenant une sélection de fondues. Une expérience originale pour un tête-à-tête mémorable.