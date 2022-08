Groenland : La fonte rend inévitable une forte élévation du niveau de la mer

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland inquiète au plus haut point les scientifiques.

Même si le réchauffement climatique s’arrête, la fonte déjà entamée de la calotte glaciaire du Groenland va entraîner une hausse importante du niveau de la mer, une prévision «alarmante» et potentiellement sous-estimée, selon une étude publiée, lundi, dans la revue «Nature Climate change».

Les glaciologues auteurs de l’étude ont constaté que le réchauffement actuel, indépendamment de toute pollution supplémentaire causée par les énergies fossiles, allait entraîner au minimum une perte de 3,3% du volume de la calotte au Groenland, soit une augmentation de 27,4 cm du niveau de la mer. Les chercheurs, sans toutefois pouvoir établir un calendrier précis, affirment que la majeure partie de cette hausse pourrait se produire d’ici à 2100. Ce qui signifie que les projections actuelles seraient sous-estimées et qu’il faudrait prendre au sérieux ces «prévisions alarmantes».

Ces estimations sont par ailleurs une limite basse, car elles ne tiennent pas compte du réchauffement futur, a expliqué l’auteur principal, Jason Box, du Service national de géologie du Danemark et du Groenland. «Il s’agit d’une limite inférieure prudente. Il suffit que le climat continue à se réchauffer autour du Groenland pour que l’effet soit plus important», a-t-il déclaré. Si les niveaux de fonte extrêmes observés en 2012 se reproduisaient chaque année, l’élévation des eaux pourrait même atteindre environ 78 cm, synonyme de submersion pour de vastes étendues de faible altitude et leur population.