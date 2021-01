Etude : La fonte des glaces s’est considérablement accélérée

«Les pires scénarios» prévus pour la calotte glaciaire qui entraînent une hausse des océans très grave pour les régions côtières sont en train de se réaliser.

Le taux de fonte s’est envolé de 65% entre 1994 et 2017, selon l’étude publiée dans la revue The Cryosphere, qui se base sur des observations satellitaires de la cryosphère (glaciers, banquise, calottes polaires, etc).