La fonte des glaciers crée de nouveaux écosystèmes

«Colonisés par le vivant»

Ce groupe de scientifiques engagés basé à Annecy mène à la fois des études de terrain et des recherches sur l’évolution de l’ensemble des glaciers dans le monde, plaidant pour leur protection et pour celle des écosystèmes primaires nés de leur retrait. Peu protégés à ce jour, les espaces glaciaires et postglaciaires sont un «impensé total» alors qu’ils ont un «rôle majeur» à jouer dans l’atténuation et l’adaptation face au changement climatique, insistent-ils: ils peuvent par exemple filtrer et stocker l’eau, séquestrer du carbone et favoriser la biodiversité.