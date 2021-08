Italie - La fonte inéluctable du glacier le plus méridional d’Europe

Italie : Le glacier le plus au sud de l’Europe menacé de disparaître d’ici 10 ans

La fonte du Calderone dans les Apennins s’accélère toujours plus. Les experts estiment qu’il s’évaporera dans 10 à 20 ans.

Il était pourtant devenu le glacier le plus méridional du continent après la fonte de celui de Corral del Veleta dans la Sierra Nevada espagnole au début du XXème siècle. «Il s’agit du glacier le plus méridional de l’Europe et c’est pourquoi il est une icône et un symbole, mais maintenant il se réduit comme peau de chagrin», constate tristement Massimo Frezzotti, un spécialiste des glaciers.