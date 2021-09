Etats-Unis : La Force de l’espace américaine dévoile les uniformes de ses «Gardiens»

L’armée US a posté une photo mardi des nouveaux uniformes des soldats de sa branche spatiale, qui semblent tout droit sortis de «Battlestar Galactica».

Les internautes ont souligné les similitudes de l’uniforme avec ceux des plus célèbres films de science-fiction.

L’armée américaine a dévoilé mardi les uniformes de cérémonie des soldats de sa nouvelle Force de l’espace , appelés «gardiens», qui paraissent fortement inspirés des films et séries de science-fiction les plus populaires.

«Modernes, originaux, professionnels»

«Modernes, originaux, professionnels», a tweeté la Force de l’espace en publiant une photo de deux gardiens -- un homme et une femme -- vêtus d’une veste bleu marine à col officier fermée par une rangée de six boutons argent partant en diagonale de l’épaule droite au centre du buste. Le col d’une chemise bleu pâle est visible dans l’encolure. Le pantalon, porté aussi par les femmes, est gris et large.