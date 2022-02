Colombie : «La force publique est devenue le plus grand agresseur de la presse en 2021»

Selon un rapport d’une ONG colombienne, 768 journalistes ont été battus, blessés, voire poignardés l’année passée. En tête des coupables: la police.

«Graves violations» des droits de l’homme

«La force publique a été le plus grand agresseur de la presse pendant les jours de manifestations et est également devenue le plus grand agresseur de la presse pendant toute l’année 2021», s’est inquiétée la FLIP.