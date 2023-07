Haut-Valais: Forêt en feu, les habitants sont priés de rester chez eux

Un incendie de grande ampleur s’est déclaré en fin de journée lundi dans une forêt située dans la région de Bitsch/Ried-Mörel dans le Haut-Valais, indique la police cantonale valaisanne dans un Tweet. Selon le Walliser Bote, le feu s’est rapidement propagé, notamment sous l’effet du vent. Les pompiers sont actuellement sur place et deux hélicoptères d’Air-Zermatt ont été engagés pour combattre les flammes. «Des maisons ont dû être évacuées», à en croire nos confrères du «Nouvelliste». Les autorités conseillent vivement aux habitants de fermer portes et fenêtres et de se calfeutrer chez eux à cause de la fumée.