En janvier 2020, 210 feuillus de la forêt de Pinchat, à Carouge (GE), avait obtenu un sursis. La commune avait renoncé à les abattre et avait reporté d’une année son opération de revitalisation, le temps de discuter en détail de l’opportunité de cette action. Aujourd’hui, les arbres sont définitivement sauvés, révèle la télévision Léman Bleu. Seuls une trentaine d’entre eux, les plus malades et les plus dangereux pour les promeneurs notamment, seront mis à terre. Une vingtaine d’autres avaient été abattus pour les mêmes raisons, en février 2020.