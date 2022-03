Enquête – La forêt est précieuse pour les Suisses

Le monitoring socioculturel des forêts

Le monitoring socioculturel des forêts (WaMos 3) est «une enquête représentative réalisée sur mandat de l’OFEV pour étudier l’opinion, le comportement et les connaissances de la population concernant des thèmes liés aux forêts». Elle a été réalisée à trois reprises: en 1997, en 2010 et en 2020. Pour la dernière édition, les données ont été récoltées en ligne du 20 février au 9 mars 2020 auprès de 3116 personnes dans toute la Suisse par «l’institut d’études de marché Link et analysées par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage».