Canton de Neuchâtel : La forêt neuchâteloise dépérit après la canicule de l’été

L’été chaud et sec de cette année a eu des effets considérables sur l’ensemble de la forêt neuchâteloise. Les épicéas ont particulièrement été affaiblis et n’ont plus les ressources nécessaires pour se défendre contre le bostryche, un coléoptère qui, au stade de larve, empêche l’écoulement de la sève destinée à alimenter les racines des arbres.