Révision de la loi sur les douanes : «La formation aux armes ne doit pas avoir lieu»

Des spécialistes en douane sont nouvellement formés à l’utilisation des armes. Or selon la présidente du syndicat des douanes, cela ne devrait pas avoir lieu.

Depuis le début de l’année, l’Administration des douanes s’appelle Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Mais il n’y a pas que le nom qui a changé: de nombreuses nouveautés sont également prévues en matière de technologie, de personnel et d’organisation.

Le nouveau profil de spécialiste en douane et sécurité des frontières en fait partie. En raison de la révision, ces spécialistes devront à l’avenir suivre une formation continue et, en principe, porter par la suite une arme. Or les douanières et douaniers ont des doutes à ce sujet. «Je n’ai jamais voulu porter une arme de ma vie et je me trouve maintenant face à un dilemme moral», déclare une douanière à «20 Minuten».

Selon l’OFDF, le port d’une arme est facultatif après la formation continue. Pas de quoi lever l’incertitude de la douanière. Elle craint d’être défavorisée dans sa carrière si elle s’oppose au port d’une arme.

Pour l’OFDF, les conditions-cadres pour l’accomplissement du mandat légal ont sensiblement changé. «Si tous les collaborateurs et collaboratrices dans les domaines des personnes, des marchandises et des moyens de transport reçoivent la même formation de base et les mêmes compétences, les interventions peuvent être organisées de manière beaucoup plus flexible», estime l’OFDF.

«La formation sur les armes doit attendre»

Le monde politique est divisé. Les spécialistes en douane doivent déjà suivre la nouvelle formation continue pour obtenir le nouveau titre. Pour Sarah Wyss, conseillère nationale (PS/BS) et présidente du syndicat douanier Garanto, c’est un no-go: «La formation aux armes sans adaptation de la loi ne doit pas avoir lieu.»

Elle critique le fait que Parlement n’a même pas encore décidé de la révision totale de la loi alors que les premières personnes doivent déjà suivre la formation prévue par la nouvelle loi. «Nous demandons que la formation n’ait pas besoin d’être suivie tant qu’il n’existe pas de base légale», explique-t-elle.

Le problème serait qu’à l’heure actuelle, les spécialistes en douane sont soumis à la loi civile, alors que les gardes-frontières sont soumis à la loi militaire. «Que se passerait-il en cas d’échange de coups de feu? Il faut d’abord clarifier l’assujettissement légal du nouveau profil professionnel», explique Sarah Wyss.

«Il faut commencer la transformation dès maintenant»

Le conseiller national Mike Egger (UDC/SG) affirme au contraire que la révision de la loi sur les douanes est une tâche colossale et que c’est précisément pour cette raison qu’il faut commencer à l’adapter le plus tôt possible.

Pour son collègue de parti Thomas Hurter, l’absence de base légale n’est pas non plus un argument. «La subordination légale peut aussi être définie après la formation.» Selon lui, il s’agit en premier lieu d’apprendre le maniement des armes. «Un très grand nombre de personnes doivent être formées. Il est donc important de commencer tôt.»