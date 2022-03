Martigny (VS) : La formation des Saint-Bernard sociaux reconnue au plan international

Depuis 2007, la Fondation Barry mise sur les interventions de soutien et de thérapie. La formation qu’elle dispense à ses binômes bénéficie désormais d’une certification.

Avec 450 missions par an, les 18 équipes de Barry social ne chôment pas. Les binômes de la Fondation Barry, à Martigny (VS), composés d’un conducteur de chien et d’un Saint-Bernard, sont engagés dans des domaines divers. Ils travaillent aussi bien avec des personnes âgées, à qui ils rendent visite dans les homes et les EMS, qu’aux côtés d’enfants et de jeunes qu’ils soutiennent dans divers processus d’apprentissage. Ils interviennent aussi auprès de patients en prenant part à des séances d’ergothérapie, de physiothérapie et de pédagogie curative assistées par l’animal dans les hôpitaux et cliniques spécialisées. Enfin, ces équipes sociales offrent aussi du coaching de personnes qui traversent des moments difficiles.