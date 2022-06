Suisse : La formation professionnelle supérieure facilite l’accès à la fonction dirigeante

Une publication de l’OFS montre qu’obtenir le titre d’une formation professionnelle supérieure mène souvent à un changement de situation professionnelle.

La formation professionnelle supérieure (FPS) comprend les filières de diplôme des écoles supérieures (ES) et les examens fédéraux (brevet fédéral (BF) et diplôme fédéral (DF). Et l’obtention d’un de ces titres aurait un effet direct sur l’évolution de la situation professionnelle des diplômés: changer d’entreprise ou de profession, accéder à une fonction dirigeante, ou commencer une activité indépendante se ferait davantage après la FPS, annonce ce lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les données de l’OFS (voir encadré) montrent qu’en 2020 «deux tiers des diplômés ES avaient changé d’entreprise depuis l’obtention de leur titre». En revanche plus de la moitié des titulaires d’un BF ou d’un DF étaient toujours dans la même entreprise. Dans ces cas, l’OFS a constaté que «souvent les personnes qui suivent ces formations le font dans un domaine fortement lié au métier exercé et en étroite collaboration avec l’entreprise qui les emploie».

Changement de profession entre avant le début de la FPS et après la FPS. OFS 2022

L’OFS note aussi que l’obtention d’une FPS peut conduire à une réorientation professionnelle. Un cas qui s’est particulièrement illustré chez les titulaires d’un diplôme ES ou «seul un quart des diplômés exerçaient encore la même profession quatre ans après l’obtention du titre», dévoile-t-il.

Les résultats de l’OFS dévoilent ensuite un lien entre l’achèvement d’une formation professionnelle supérieure et l’accès à une fonction dirigeante. «Trente-trois pour cent des diplômés d’une ES, 44% des titulaires d’un BF et 62% de ceux d’un DF occupaient déjà une fonction dirigeante un an après leur formation professionnelle supérieure. Leur part a continué d’augmenter quatre ans après l’obtention du titre (ES: 38%; BF: 47%; DF: 63%)», détaille-t-il.

La part des personnes exerçant une fonction dirigeante la plus élevée est «de 80% parmi les diplômés DF du domaine gestion et administration, de 73% parmi les diplômés ES du domaine architecture et bâtiment, et de 72% parmi les titulaires d’un BF industries de transformation et de traitement, liste l’OFS.

Enfin, l’OFS note que «la proportion de personnes exerçant une activité indépendante est particulièrement élevée parmi les titulaires d’un diplôme fédéral (18%)». Cette proportion est supérieure à la moyenne dans les domaines agriculture, sylviculture et médecine vétérinaire (66%) et santé, sans la médecine humaine ni le personnel soignant (65%). À l’inverse, peu de gens se sont lancés comme indépendants parmi les titulaires d’une ES (3%) ou d’un BF (5%).

