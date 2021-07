Propriété intellectuelle : La forme oblongue du rouge à lèvres de Guerlain ne pourra pas être imitée

La marque de cosmétiques a obtenu gain de cause: la justice européenne lui a accordé mercredi le droit de protéger la forme spécifique de son lipstick.

La prestigieuse marque française de cosmétiques, dont les origines remontent à 1828, avait déposé en septembre 2020 un recours contre le refus par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de protéger la forme «oblongue, conique et cylindrique» de ce produit de beauté contre toute imitation.

Contrairement à l’EUIPO, le Tribunal «juge que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif car elle diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres», a-t-il indiqué dans un communiqué .

Le Tribunal estime que «cette forme rappelle celle d’une coque de bateau ou d’un couffin», et «diffère significativement des images prises en considération par la chambre de recours et qui représentaient, pour la plupart, des rouges à lèvres de formes cylindriques et parallélépipédiques».