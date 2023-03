Rock The Pistes: La formule testée en 2023 est intéressante

1 / 8 Martin Solveig, dimanche 12 mars 2023 aux Gets-Morzine (F) Denis Angheben/Portes du Soleil Suzane, lundi 13 mars 2023 aux Gets-Morzine (F). Denis Angheben/Portes du Soleil Mome, mardi 14 mars 2023 à Super Châtel (F). Denis Angheben/Portes du Soleil

Le Rock The Pistes, 11e du nom, n’avait pas été lancé sous les meilleurs auspices, dimanche 12 mars 2023. Le concert de Martin Solveig avait dû être déplacé au dernier moment des Crosets (VS) aux Gets (F). Il était alors impossible de monter la scène à cause de la météo. «C’est clair, le démarrage a été compliqué. Mais on a fini sur une très belle dynamique», a reconnu Benoît Cloirec. Le directeur des Portes du Soleil, organisateur de Rock The Pistes, s’est félicité d’avoir proposé pour la première fois un concert par jour, sur sept jours. «C’était une idée qu’on avait pour la 10e édition, mais on n’avait pas pu la mettre en place pour des questions de timing. C’est clairement une piste de densifier le nombre de concerts pour inciter davantage les gens à passer une semaine complète sur le domaine», a justifié le Français.

Reste qu’en termes organisationnels et qualitatifs, deux live, celui de Møme à Super Châtel (F) et Hot Sisters à La Chapelle d'Abondance (F), n’ont pas répondu aux attentes du public et aux habitués du festival: «Ils n’étaient pas organisés par Rock The Pistes, mais par les stations. Je vous accorde que cette manière de faire doit être revue, même si, à titre personnel, je suis heureux de voir l’envie de certaines stations d’organiser un concert. Je n’ai pas envie de les brider.»

Le directeur a estimé la fréquentation du festival à 20’000 personnes sur toute la semaine, y compris en comptant les festivals OFF à Champéry (VS), à Morgins (VS), aux Gets (F) et à Châtel (F). «Notre but est désormais de dépasser à chaque fois les 5000 spectateurs sur les concerts du IN sur les pistes. Idéalement, niveau programmation, en 2024, on aimerait avoir au moins un DJ, un groupe qui touche plusieurs générations, un plus urbain et axé jeune ainsi qu’un artiste international», a encore confié Benoît Cloirec.