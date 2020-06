Solidarité

La forte demande met les associations sous pression

Les bénévoles sont fortement sollicités pour venir en aide aux personnes fragilisées par la crise du coronavirus. Comme lors de l’opération «Caddie pour tous», une récolte de vivres et de produits de première nécessité en Suisse romande.

Et la logistique dans tout ça?

Faire au fur et à mesure

Anne-Laure Gausseron, membre de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard, a organisé la récolte de denrées au sein de la paroisse catholique de Martigny (VS) pour ensuite les redistribuer à l’association Tables du Rhône. Pour elle, il ne s’agit pas de faire preuve d’une efficacité sans faille, mais plutôt de fédérer les gens autour d’un projet commun: «On l’a vu pendant la pandémie, l’imprévu a une grande place dans nos vies et on doit faire avec. Pour le moment, nous sommes une cinquantaine de bénévoles et on fait au fur et à mesure. À mon avis, il ne faut pas être animé par la peur d’être pris de court, sinon on ne fait rien».