Royaume-Uni : La fortune d’Ed Sheeran estimée à 250 millions de francs

Un joli pactole qui permet au chanteur de figurer, pour la 2e année consécutive, au sommet du classement des jeunes stars britanniques les plus riches.

Le magazine «Heat» a publié son classement annuel des célébrités britanniques de 30 ans et moins les plus riches. Ed Sheeran figure sur la plus haute place du podium avec une fortune estimée à 250 millions de francs. En 2019, il occupait cette même place avec une fortune estimée à 200 millions de francs. Le chanteur a garni son compte en banque notamment avec le succès de la tournée mondiale Divid Tour, 9 millions de spectateurs, et des ventes de disques records, 150 millions de galettes écoulées.