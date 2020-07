Richesse

La fortune de Bezos augmente de 13 milliards en un jour

Depuis le début de l’année, le fondateur d’Amazon a vu sa fortune progresser de plus de 74 milliards de dollars.

Le milliardaire aurait besoin de plus de quatre cent soixante ans pour compter sa fortune dollar par dollar comme Picsou.

Jamais un homme n’avait gagné autant d’argent en une seule journée, selon l’indice Bloomberg des milliardaires crée en 2012. Lundi, la fortune de Jeff Bezos a bondi de 13 milliards de dollars en vingt-quatre heures. Malgré la pandémie, le fondateur d’Amazon a déjà gagné 74 milliards de dollars en 2020. L’homme le plus riche du monde conforte plus que jamais son statut avec une fortune estimée à 189 milliards de dollars, loin devant Bill Gates (118 milliards) et le Français Bernard Arnault (94,7 milliards).