Compenswiss: les fonds AVS ont perdu 4 milliards de valeur

Compenswiss, à quoi ça sert

Basée à Genève et employant quelque 55 personnes, Compenswiss assure la gestion des fonds des caisses de compensation auprès desquelles nous cotisons. Elle place les fonds et, surtout, doit s’assurer qu’il y a en tout temps suffisamment d’argent dans les caisses pour verser les rentes AVS, AI et les prestations APG. Pour l’AI et les APG, aucune inquiétude. Mais Compenswiss garde un œil attentif à l’AVS et voit à long terme. La réforme de l’AVS acceptée par le peuple assure «l’équilibre financier de l’AVS pour sept à huit ans supplémentaires». Au-delà, les prestations pourraient de nouveau surpasser les recettes.