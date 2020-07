Inde

La foudre a déjà tué 215 fois, la faute aux changements climatiques?

Le nombre de personnes mortellement foudroyées est inquiétant et les responsables politiques craignent que la situation empire toujours plus.

Au moins 147 personnes ont été tuées par la foudre au cours des dix derniers jours dans l'Etat de Bihar, dans l'est de l'Inde, ont indiqué dimanche les autorités, alertant sur de futures conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique. Et, depuis fin mars, le bilan s'élève à 215 morts – des agriculteurs, travailleurs ruraux et éleveurs de bétail – dans l'Etat le plus pauvre du pays, selon les autorités.