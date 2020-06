La foudre a fait plus de 100 morts en une seule journée

Rédiger un nouveau commentaire

Philippulus le Prophète 25.06.2020 à 19:48

C'est le châtiment, faites pénitence ! La fin des temps est venue. Je suis Philippulus le Prophète et je vous annonce que des jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche. Tout le monde va périr. Et les survivants mourront de faim et de froid ! Et ils auront la peste, la rougeole et le choléra !