La foudre frappe le toit de l’école des Eaux-Vives

Le groupe grimpe du Service d’incendie et de secours a travaillé plusieurs heures pour bâcher le trou dans le toit causé par la foudre.

La foudre s’est abattue ce dimanche après-midi sur le toit de l’école primaire des Eaux-Vives, dans la rue du même nom. «Le bruit était impressionnant et l’impact aussi, témoigne un lecteur. Des tuiles ont été cassées et se sont retrouvées sur la rue.» Le Service d’incendie et de secours (SIS) confirme les dégâts conséquents causés par l’éclair tombé vers 15h45. «Quatre mètres carrés de tuiles ont été emportés», indique le lieutenant Nicolas Millot, l’officier de la communication.