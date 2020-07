Paudex (VD)

La foudre s’abat sur une maison et fait trembler un quartier

Mardi vers 17h, un éclair a frappé un bâtiment au centre de la localité et en a troué la toiture. Des vibrations ont été ressenties dans tous les édifices alentour.

Plus de peur que de mal, heureusement. Mardi vers 17h, la foudre s’est abattue sur un bâtiment de Paudex (VD), à la rue de la Fontaine. «J’étais à la maison et, tout à coup, j’ai entendu le tonnerre comme jamais auparavant. J’ai aussi ressenti des vibrations, un peu comme un tremblement de terre. Je suis sorti de chez moi et j’ai aperçu de la fumée qui sortait du toit d’un bâtiment situé deux maisons plus loin. D’ailleurs, la plupart des habitants du quartier sont également sortis pour voir ce qui se passait», raconte un Paudézien.