Suisse orientaLE

La foudre transforme l’étable en brasier

Une quinzaine d’animaux ont péri dans les flammes lors d'un violent orage en Appenzell vendredi matin.

Onze vaches et trois chèvres ont perdu la vie vendredi matin dans l'incendie d'une étable d'alpage sur le territoire de la commune appenzelloise de Schwende (AI). Le bâtiment a été entièrement détruit. L'incendie est sans doute dû à la foudre. L'alerte a été donnée vers 09h45 en plein orage sur l'alpage «Mittlere Wartegg», indique la police d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Arrivés rapidement sur place, les pompiers n'ont toutefois pas pu empêcher la destruction complète de l'étable.

La Suisse va être frappée par des orages et des averses tout au long du week-end. Bien que les températures restent chaudes, de fortes pluies sont à prévoir localement comme cela a déjà été le cas vendredi matin en Suisse centrale et orientale ou à la Chaux-de-Fonds (NE) et dans les montagnes neuchâteloises.