Assurances : La fouine cause des dégâts pour près de 40 millions par an

L’assureur AXA rappelle les quelques moyens qui existent pour prémunir ses véhicules des ravages de la fouine, qui sévit surtout en mai et en juin.

Retrouver sa voiture au petit matin et constater qu’elle ne démarre plus: un scénario pas si rare pour les automobilistes. Les fouines aiment se faufiler dans les moteurs et mordre les câbles des véhicules garés à l’extérieur. «Chaque année, 17’000 sinistres dus à des fouines sont déclarés à AXA Suisse, ce qui représente un montant de 8 millions de francs au total», avance l’assureur dans un communiqué publié lundi. Extrapolé à l’ensemble du pays, on parle de montants qui pourraient atteindre 40 millions par an.