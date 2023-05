La fouine fait moins de dégâts mais cela coûte toujours des millions

Entre mai et juin, le comportement territorial des fouines est très marqué (image d’illustration)-

«Actuellement, un dommage causé par une fouine coûte à AXA Suisse 480 francs en moyenne. Si ce montant peut paraître modique, il ne cesse de s’accroître, notamment du fait du renchérissement des pièces de rechange sous l’effet de l’inflation», explique l’assurance. De plus, l’électronique intégrée rend les réparations des nouveaux modèles de véhicules généralement de plus en plus coûteuses.