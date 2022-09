Neuchâtel : La foule au rendez-vous à la Fête des vendanges

La foule a été «plus nombreuse que ce que les plus optimistes attendaient». Ce constat fait par arcinfo prouve, peut-être la nostalgie des Romands en général et des Neuchâtelois en particulier privés de Fête des vendanges depuis trois ans à cause de la crise sanitaire.

900’000 gobelets réutilisables

Plus de 180 stands tenus par des sociétés locales et des commerçants sont à la disposition du public. Les organisateurs de l’événement ont prévu 900'000 gobelets de six tailles différentes pour un coût de 330'000 francs. L’édition 2022 est aussi marquée par la solution cashless ou sans argent liquide. Les paiements et le remboursement des consignes se font par le biais d’un bracelet à puce électronique pour chaque spectateur. Ce dispositif a pour objectif d’éviter les vols et de faciliter la gestion des encaissements et la remise des consignes.