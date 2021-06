Motocyclisme - La foule pour les obsèques de Jason Dupasquier

Dans la simplicité, mais aussi dans cette lumière qui émanait de son sourire, la famille et les proches de Jason Dupasquier ont accompagné le jeune pilote dans son dernier voyage. Une cérémonie forte, avec ces messages de deux de ses amis, de son jeune frère Bryan et de sa petite amie. Un message poignant, ensuite, de sa maman Andréa, qui a rappelé sa fierté d’avoir eu un fils comme lui, parti trop tôt, bien sûr, illuminer de son sourire un autre monde.

Les pilotes suisses Thomas Lüthi, Dominique Aegerter et Jesko Raffin étaient là, comme le team du jeune Fribourgeois et son équipier japonais Riuysei Yamanaka, comme l’un des meilleurs copains de Jason, dans le paddock, le Tchèque Filip Salac. Comme beaucoup d’autres, venus là pour soutenir une famille dans le deuil. Présent aussi, l’ancien triple champion du monde Daniel «Dani» Pedrosa, établi sur la Côte depuis des années et qui s’entraînait régulièrement avec Jason Dupasquier. Présent, encore, parmi les autorités, M. Jorge Viegas, le président de la F.I.M., la Fédération internationale de motocyclisme.